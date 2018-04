O româncă, bursieră în cel mai prestigios program de la Stanford Romanca a primit o bursa din partea programului Knight-Hennessy, infiintat de John Hennessy, fostul presedinte al Universitatii Stanford si actualul presedinte al Alphabet, compania care detine Google, si de Phil Knight, fondatorul Nike. Sevda Memet face parte din prima promotie a acestui prestigios program care a ales 49 de bursieri din 3.601 de candidaturi primite din intreaga lume. Criteriile principale de selectie au fost: independenta in gandire, abilitatile de leadership, constiinta civica. „Acest program aduce impreuna cei mai buni studenti din lume. Ma astept ca ei sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

