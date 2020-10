Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, Patricia Țig și Irina Bara sunt cele trei romance care s-au calificat in turul 3 al prestigiosului tuneu de la Rland Garros. Din pacate, Ana Bogdan a fost eliminata, dupa meciul cu Sofia Kenin ( 6-3, 3-6, 2-6 ). Patricia Maria Tig, locul 58 WTA, s-a calificat, joi, in turul trei al turneului…

- Patricia Tig a invins-o joi pe americanca Christina McHale in doua seturi, 6-4, 6-3, si s-a calificat in turul al treilea de la Roland Garros. In runda urmatoare, Patricia Tig o va infrunta pe castigatoarea partidei dintre Elena Ribakina si Fiona Ferro. In turul trei s-a calificat…

- Pur și simplu nu au ce sa-i faca Irinei Bara! Sportiva noastra, venita din calificari, „calca totul in picioare” la turneul din Hexagon. Dupa victoria senzaționala cu Donna Vekic, din primul tur, Irina s-a distrat, astazi, cu belgianca Van Uytvanck, pe care a invins-o intr-un set și jumatate. Meciul…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a reusit, marti, cea mai importanta victorie a carierei, 6-3, 6-4 cu croata Donna Vekic, succes care i-a adus calificarea in premiera in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Irina Bara (25 ani, 142 WTA), venita din calificari, se afla pentru…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa fara drept de apel de Elena Ribakina. Kazaha s-a impus cu 6-0, 6-3, astazi, in prima runda a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Sorana Cirstea (30 ani, 84 WTA) s-a inclinat dupa doar 65 de minute in fata unei adversare din top 20. Ribakina s-a…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de kazaha Elena Ribakina in prima runda a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Sorana Cirstea (30 ani, 84 WTA) s-a inclinat dupa doar 65 de minute in fata unei adversare din top 20 cu scorul de 0-6, 3-6. Cirstea a gresit destul de mult in acest…

- Monica Niculescu, numarul 141 WTA, venita din calificari, a fost invinsa, marti, de Danielle Collins (SUA, 57 WTA), in primul tur la turneul de pe tabloul principal la turneul de la Roland Garros.Niculescu a fost invinsa de Collins, scor 2-6, 6-2, 6-1, dupa o ora si 47 de minute. In…

- Irina Bara, locul 142 WTA, venita din calificari, o va intalni pe croata Donna Vekic, numarul 30 mondial si cap de serie 26, in primul tur al turneului de la Roland Garros, informeaza News.ro.Monica Niculescu, numarul 141 WTA, va juca in runda inaugurala pe tabloul principal cu Danielle Collins…