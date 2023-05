O româncă adoptată în Italia și-a găsit părinții naturali pe Facebook Cristina are 35 de ani, iar la varsta de doi ani a fost adoptata de o familie din Italia. Ea a vrut sa iși cunoasca parinții naturali și a acționat in acest sens. A publicat pe un grup de Facebook povestea sa și a reușit sa iși gaseasca familia naturala. „Am descoperit numele mamei biologice care se numește … Mihaela și avea domiciliul in București strada Desișului numarul 3 …. La tata nu este trecut numele, iar din informațiile avute mama ar fi avut varsta de 18 ani la nașterea mea. Numele meu la naștere a fost … Cristina și sunt nascuta pe data de 20.08.1987 in București,sectorul 1. Am fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut șase ani de cand Simona Gherghe s-a casatorit cu Razvan Sandulescu. Cei doi au avut parte de o cununie civila discreta, fara petrecere sau alte evenimente.Cand a mers la Starea Civila cu Razvan Sandulescu, Simona Gherghe era insarcinata in ultimul trimestru. Pe 29 aprilia, prezentatoarea de…

- O familie formata din doi adulti si trei copii a fost salvata de jandarmii montani, pompieri, angajati ai Primariei Bozioru si voluntari, dupa ce a ramas blocata cu autoturismul pe un drum forestier din judetul Buzau, in zona Buduile/ Bozioru. Familia vizitase obiectivele turistice din zona și se intorcea…

- Parinți brașoveni cer ajutor. Cristina și Alin Dima se lupta de 2 ani de zile sa stranga banii necesari unei intervenții medicale pentru Raul, copilul lor Familia este nucleul dur al societații. Fiecare dintre noi punem familia pe primul loc, mai ales copiii . Cauza pe care urmeaza sa v-o prezentam…

- Familia fostului deputat buzoian Nicolae-Sebastian-Valentin Radu (PSD), decedat in luna decembrie a anului 2020 in urma unor complicatii aparute ulterior infectarii cu COVID-19, a dat in judecata Spitalul Militar Central din Bucuresti.Sotia si copiii fostului parlamentar cer daune morale de 1 milion…

- Un numar de cinci persoane au fost plasate sub control judiciar, pentru 60 de zile, fiind cercetate intr-un dosar penal pentru infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat, luare de mita, dare de mita, divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice, deturnarea licitatiilor…

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, le-a oferit premii medaliatilor competitiei internationale „Romania Master of Mathematics”. „Cu emoție și bucurie, am inmanat vineri seara premiile I obținute de concurenții renumitei competiții internaționale “Romania Master of Mathematics”, care a avut loc saptamana…

- Dupa mai multe luni de dezbateri care au fost uneori furtunoase in cadrul coalitiei de stanga aflata la putere in Spania, deputatii din aceasta tara au adoptat definitiv joi o lege ce permite schimbarea genului de la varsta de 16 ani, in contextul in care alte tari europene au ales sa actioneze cu…