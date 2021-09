Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit ingrozitor pentru un copil roman paralizat, in Italia. A murit dupa ce propria mama l-a lasat sa zaca in soare ore in șir Sfarsit ingrozitor pentru un copil roman paralizat, in Italia. A murit dupa ce propria mama l-a lasat sa zaca in soare ore in șir O romanca de 45 de ani a fost arestata in…

- Tragedia a avut loc in zona Catanese, Italia. Baiatul de 14 ani suferea de tetrapareza spastica și retard mintal sever și era incapabil sa se intrețina singur. Cu toate acestea, mama adolescentului l-a lasat expus in mod prelungit la razele soarelui pentru o perioada considerabila de timp, ceea ce a…

- Tragedia a avut loc in zona Catanese, Italia. Baiatul de 14 ani suferea de tetrapareza spastica și retard mintal sever și era incapabil sa se intrețina singur. Cu toate acestea, mama adolescentului l-a lasat expus in mod prelungit la razele soarelui pentru o perioada considerabila de timp, ceea ce a…

- Caz șocant in Anglia! O romanca stabilita de mai mulți ani in Nottingham, Marea Britanie, s-a stins din viața intr-un mod tragic la doar cateva zile dupa ce și-a vazut propriul copil pentru prima data in zece ani. Baiețelul de 11 ani a trait cu speranța ca și-a regasit mama, ca vor fi impreuna pentru…

- O noua moarte subita post vaccinare apare la scurt timp dupa un alt deces survenit in Italia, in urma cu cateva zile. De aceasta data este vorba despre o romanca, ingrijitoare in Italia, care s-a vaccinat cu o doza AstraZeneca. La șapte ore distanța, femeia a inceput sa se simta rau, iar ulterior a…

- O romanca din Italia a murit la doar 7 ore dupa ce se vaccinase cu prima doza de AstraZeneca. Femeia se afla la volan cand i s-a facut rau. E a reușit sa opreasca și chiar sa se dea jos din mașina iar trecatorii au chemat de urgența salvarea.In momentul in care au ajuns la ea cadrele medicale nu au…

- O romanca stabilita de mai mulți ani in Italia a primit condamnare la inchisoare, fiind acuzata de inșelaciune. Femeia primise moștenire casa de la batrana pe care o ingrijise ani la rand. Pe langa cei doi ani și jumatate de inchisoare, romanca a primit și o amenda de 1.200 de euro, deși un medic si…

- Medicul chirurg la ”Centrul de Chirurgie Plastica și Estetica MC” din Italia, Mattia Colli, a fost acuzat de omor, dupa ce o romanca de 36 de ani a murit in 2018, din cauza unor complicații de la o operație de liposucție.