O româncă a spart cu ciocanul un bancomat în Italia, nu se știe de ce /VIDEO O romanca a fost arestata in Italia, dupa ce a distrus un bancomat cu ciocanul. Deocamdata nu se cunoaște motivul pentru care femeia a recurs la acest gest. O romanca in varsta de 50 de ani, rezidenta in localitatea italiana Biancavilla (Provincia siciliana Catania), a distrus in seara zilei de luni, 1 februarie 2021, un bancomat al bancii Unicredit situat pe strada Vittorio Emanuele. Carabinierii care se aflau in zona au intervenit imediat și au arestat-o pe romanca, potrivit presei locale din Italia. Femeia a lovit și ușa de sticla de la intrarea din banca. Femeia a fost surprinsa de oamenii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

