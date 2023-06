Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a reușit sa pacaleasca un italian prefacandu-se ca este indragostita de el. Barbatul in varsta de 56 de ani ii trimitea bani fara sa-și dea seama ca totul este o minciuna. Cum a obținut o romanca peste 30.000 de euro de la un italian Romanca de 38 de ani a reușit sa-l convinga […] The post…

- Romanca, in varsta de 39 de ani, a fost susrprinsa de camerele de supraveghere cand incerca sa profite de pe urma unui batran. Doar ca acesta a ripostat și totul s-a transformat intr-o lupta.

- O romanca a terorizat Madridul și Spania timp de mai mulți ani, dupa ce a moștenit de la iubitul ei, un cunoscut interlop, un adevarat imperiu al terorii. Tenace, ambițioasa și extrem inteligenta, dar nu in ultimul rand de o frumusețe rapitoare, ea a reușit sa caștige toate razboaiele cu bandele rivale…

- Sorana Cirstea a reușit sa scrie istorie și a invins-o pe Sabalenka in ”sferturile” turneului de la Miami. Romanca s-a impus in doua seturi, 6-4, 6-4 și va juca in semifinalele turneului american.Romanca a reușit sa iși impuna jocul și a inceput ambele seturi cu brake-uri pe care a reușit sa le confirme…

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian, Alexandra Cadantu-Ignatik si Miriam Bulgaru au debutat cu victorii la turneul ITF de la Palmanova (Spania), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari.Jaqueline Cristian (24 ani, 204 WTA) a invins-o pe jucatoarea boliviana Noelia Zeballos Melgar (28…

- Angajații unui supermarket din Spania, Malaga, sunt dați exemplu de polițiștii spanioli dupa ce au anunțat ca au gasit o geanta cu 9.000 d euro in interiorul magazinului. Oamenii legii s-au deplasat la supermarket și au gasit un card, astfel ca au identificat persoana care a pierdut banii. De unde avea…

- Constantin Gabriel Dumitru, in varsta de 47 de ani, cu cetatenie romano-olandeza, a fost condamnat la patru ani si jumatate de inchisoare de un tribunal spaniol, dupa ce in 2021 a furat 45 de sticle de vin , in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de euro, informeaza Agerpres . Partenera sa, o…