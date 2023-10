Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care a avut intenția de a atenta asupra vieții Reginei Elisabeta a II-a in anul 2021 a fost condamnat la inchisoare. Jaswant Singh Chail, in varsta de 21 de ani, care sufera de tulburari psihice, a fost gasit vinovat pentru tentativa de atac. Cați ani va petrece barbatul in spatele gratiilor.

- Ieri, 27 septembrie, polițiștii din Satulung, au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Zalau, pe numele unui barbat de 52 de ani, din Hideaga. Acesta a fost depistat pe raza localitații Satulung și a fost condus la penitenciarul Baia Mare, in vederea executarii…

- Un barbat a povestit experiența urata pe care a avut-o cand se afla intr-o vacanța pe litoralul italian, langa Roma.Barbatul spune ca a fost inșelat de o chelnerița, tot romanca, la un restaurant din Lido di Ostia.Turistul spune ca a fost abordat de chelnerița, in limba romana. „Ne-a facut placere…

- Justiția a emis verdictul mult așteptat intr-un caz de crima care a cutremurat comunitatea romaneasca din Spania. Soțul Alinei Mocanu, femeia tragic ucisa și aruncata la gunoi acum doi ani, a fost gasit vinovat și condamnat la inchisoare. Dupa o ancheta intensa și o examinare atenta a probelor, Curtea…

- Rapperul care a fost in centrul unui incident grav ce a avut loc cu mai mulți ani in urma a fost acum condamnat la inchisoare. Confruntandu-se cu acuzații de agresiune și deținere ilegala de arma, Tory Lanez, cunoscut și sub numele sau real Daystar Peterson, și-a aflat sentința dupa ce a impușcat-o…

- Un roman in varsta de 42 de ani impreuna cu trei complici au atacat și jefuit o femeie imobilizata la pat și pe fiul ei, in casa lor din Austria, in 2020. Barbatul e ultimul condamnat din grupul care a fost ajutat chiar de ingrijitoarea permanenta a femeii, o asistenta romanca și ea, scrie Kleine Zeitung.Ultimul…