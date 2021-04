Stiri pe aceeasi tema

- Un individ de 23 de ani a fost condamnat marti de un tribunal din Nimes, in sudul Frantei, la 20 de ani de inchisoare pentru asasinarea Nicoletei, o tanara prostituata originara din Romania care visa la o viata mai buna in Franta, noteaza AFP. Citește și: Un medic de la UPU-SMURD vorbește…

- O romanca stabilita in Italia este acuzata ca a inșelat zeci de oameni cu sume enorme. Aceasta le cerea bani, iar mai departe le promitea ca vor avea caștiguri fantastice. Pentru a fi cat mai convingatoare, ea pretindea ca este nora unui fost ministru. Romanca a inșelat mai mulți italieni Ioana Netea…

- Originara din Pitesti, Aida Valceanu locuieste de peste doua decenii in Franta, perioada in care a facut cariera in televiziune si s-a remarcat si ca o organizatoare de evenimente culturale de prim-rang. Avand un master in Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Aida a lucrat aproape 10 ani pentru postul…

- Echipa feminina de fotbal a SUA, dubla campioana mondiala en titre, a obtinut al doilea succes din turneul amical SheBelieves Cup de la Orlando, dupa ce a invins, duminica, Brazilia cu scorul de 2-0 (1-0), transmite AFP, potrivit Agerpres. Christen Press (11) si Megan Rapinoe (88) au marcat…

- Femeia a solicitat ajutor pentru o operație imaginara de indepartare a uterului, ovarelor și reconstrucției sanilor, pentru tratamente de chimioterapie, dar și pentru o operație de extirpare a unei tumori pe creier dupa un presupus accident de mașina, a dezvalui El Diario Alerta, din regiunea Cantabria,…

- Adriana Oltean (28 de ani) este o romanca ce traiește in Spania și este șoferița de TIR. Pe langa asta, Adriana este o vedeta pe rețelele sociale, in special pe TikTok. Adriana posteaza mereu filmulețe, care fac senzație pe internet și care sunt vizionate de zeci de mii de persoane. Originara din Bistrița,…

- Frumoasa și inteligenta: Lena Georgescu spulbera toate stereotipurile existente despre jucatorii de șah. Nascuta la Berna din tata roman și mama elvețianca, a devenit cea mai buna jucatoare de șah din Elveția și spera ca, serialul de succes difuzat pe Netflix «The Queen’s Gambit» va crește apetitul…

- O romanca a fost depistata cu coronavirus in timp ce se afla in vacanța impreuna cu familia. Este singurul caz de Covid-19 depistat pe insula pe care aceasta se afla. Femeia a plecat intr-o vacanța de vis cu familia, insa concediul i-a fost parțial distrus de vestea ca a contactat virusul. „Sunt pe…