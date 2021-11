Caz șocant in Italia! O romanca a trecut prin drama vieții sale, chiar cu cateva ore inainte de a naște. Femeia a mers la spital, avand dureri de nedescris, insa medicii au trimis-o imediat acasa, spunandu-i ca nu are decat niște dureri de burta banale. Ulterior, tanara, originara din Republica Moldova, a ajuns sa nasca in ambulanța.