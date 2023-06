Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Moartea femeii atrage atenția inca o data asupra problemelor serviciilor sanitare din Grecia, dupa ce o ambulanța a ajuns pentru a-i acorda primul…

- Copil de 3 ani atacat de un Amstaff. Un copil in varsta de 3 ani, din Lupeni, judetul Hunedoara, care se afla cu parintii sai in apropierea blocului in care locuieste, a fost atacat, miercuri seara, de un caine din rasa Amstaff, considerata periculoasa. Micutul a fost muscat de piciorul drept si a fost…

- Marți seara, 6 iunie, doua automobile s-au ciocnit in centrul Capitalei, in fața cladirii Președinției. Automobilele s-au ciocnit pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, transmite Știri.md. Astfel, in imagini se poate observa ca unul dintre automobile a fost grav avariat. Ofițerul de presa Natalia…

- In noaptea de 11/12 mai 2023, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie de 29 de ani, din localitatea Drașov, comuna Șpring, cu privire la faptul ca a fost agresata de catre soțul sau. Din primele cercetari, s-a stabilit faptul ca, in timp ce se aflau la domiciliul comun,…

- La 8 aprilie 1928 s-au nascut ilustrul medic Carol Davila, cel care a pus bazele farmaciei romane, și filosoful Emil Cioran. 8 aprilie este și ziua in care au murit Mircea Albulescu, Margaret Thatcher și Sara Montiel.

- Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba care a amenințat cu moartea un primar. S-a inarmat cu o cratița, o tigaie și o drujba Un barbat care l-a amenințat pe primarul din Ponor, liberalul Petruț Bujor, a fost condamnat recent pentru ultraj, de catre magistrații Judecatoriei Aiud. Faptele pentru care…

- Doi indivizi care au furat material lemnos și apoi i-au amenințat pe trei silvicultori care i-au surprins in padurea Dragomirna au scapat basma curata. Pedepsele pe care aceștia le-au primit sunt cu suspendare sub supraveghere, astfel incat nu vor ajunge la pușcarie. Iosif Emanuel Bararu a primit 2…

- Un atac cu arma automata a avut loc in noaptea de duminica spre luni asupra celui mai mare post de televiziune privat din Albania, Top Channel, care a denuntat un „act terorist", potrivit AFP. Un agent de securitate a fost ucis.