Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 36 de ani a murit subit intr-un spital din Marea Britanie, la doar cateva ore dupa ce a nascut. Familia tinerei acuza medicii ca nu i-ar fi administrat substanțe pentru coagularea sangelui din cauza unei confuzii.

- O romanca in varsta de 42 de ani trece printr-un teribil moment de cumpana, pe un pat de spital din Chiari, de langa Brescia, din regiunea Lombardia. Pe 20 noiembrie, s-a simțit rau și a mers la spital. Ea li s-a vaitat doctorilor de dureri, dar aceștia au trimis-o acasa, a notat rotalianul.com. „Le-a…

- Doi barbați din Vietnam, care au lucrat in Romania, s-ar putea numara printre cei 39 de migranți gasiți morți miercuri intr-un camion in comitatul britanic Essex, potrivit The Guardian, anunța MEDIAFAX.Vo Ngoc Nam, in varsta de 28 de ani, a lucrat o perioada in Romania și intenționa sa ajunga…

- Poliția din Essex, Marea Britanie, a anunțat oficial ca trupurile gasite decedate intr-un container aparțin unor cetațeni chinezi. Printre cele 39 de persoane se aflau și opt femei. Cauza decesului este hipotermia, in container s-au inregistrat temperaturi extrem de scazute, -25 de grade Celsius

- La 21 de ani, Alexandra iși aștepta cu nerabdare fiul sa vina pe lume. Fusese la medic, facuse toate ecografiile și bebelușul era sanatos. Cu cateva zile inainte de termen a ajuns la spital cu contracții și a fost operata de cezariana. A murit la spital, dupa ce asistentele au alergat la farmacie sa…