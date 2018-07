Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Cosmina Pana (cat. 44 kg), legitimata la CSM Bacau, a cucerit trei medalii, doua de argint si una de bronz, marti, la Campionatele Europene de haltere Under-17 de la San Donato Milanese (Italia). Romanca a obtinut bronzul la stilul smuls, cu 61 kg, a cucerit argintul la aruncat, cu 79…

- O femeie românca în vârsta de 46 de ani, a murit marți dimineața dupa ce i-a luat foc apartamentul din regiunea Alto Adige, Italia, iar alte șase persoane ranite au fost transportate la spital.

- Ana Maria Elena Ciornei a murit in Gemania dupa ce a fost lovita pe trecere de pietoni de un sofer turc beat, conform vremeanoua.ro. Avea doar 32 de ani, era mama a trei fetite si muncea de doua luni la Hagen, in Germania. Vineri seara, dupa ce programul ei s-a terminat, se indrepta spre casa, dar…

- Cutremurator! Gheorghe, un barbat de numai 31 de ani, s-a stins din viața dupa o suferința lunga, la un spital din Germania. El a fost diagnosticat cu tumoare la ficat, care s-a extins in timp la stomac, apoi in tot corpul. Ultima dorința a barbatului a fost sa fie inmormantat in Romania, insa familia…

- Tragedie in italia O soferita de TIR in varsta de 33 de ani din Romania a fost gasita moarta chiar in cabina autocamionului. Femeia a lasat in urma doi copii si un sot care sunt devastati de durere. Tragedia s a petrecut, joi, intr o benzinarie din localitatea Imperia, situata in apropierea granitei…

- Florin Ciunterei, romanul gasit mort intr-o benzinarie din Franța, era militar in rezerva. La doua zile dupa ce au aflat ca barbatul a incetat din viața, membrii familiei sale sunt disperați, pentru ca nu au posibilitați ca sa-i aduca trupul inapoi acasa. Fiul lui a facut un apel emoționant pe o rețea…

- O romanca a murit la Roma, dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni. Femeia de 37 de ani nu a avut nicio șansa, fiind spulberata de o mașina și apoi proiectata pe contrasens, sub roțile unei camionete. Accidentul a avut loc marți seara, in zona localitații Tor Lupara, situata la periferia Romei,…

- Familia saxofonistului aradean Adrian Creciunescu trece prin momente extrem de grele. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Fetița lor cea mica s-a stins din viața, in brațele medicilor. In urma cu aproape doua luni, pe 13 martie, fetita Roxanei și a lui Adi Creciunescu…