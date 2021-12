Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din Italia a murit intr-un tragic accident, dupa ce TIR-ul pe care il conducea s-a izbit de o balustrada și rasturnat. Aceasta se indrepta spre Piacenza, dar un moment de neatenție i-a adus sfarșitul. Pasagerul din dreapta a supraviețuit impactului și se afla in afara oricarui pericol.

- Tragedie șocanta in Italia! Alexandra s-a stins din viața, fiind rapusa de o boala nemiloasa. Pentru ca știa ca sfarșitul se va apropia cat de curand, Alexandra a decis sa realizeze cel mai mare vis, pe care il avea inca de cand era mica și anume sa devina mireasa. La o saptamana de la nunta, a murit.

- Giulia Scaffidi, o tanara de 17 ani din Italia, s-a stins din viața din cauza anorexiei. Adolescenta iși dorea sa devina model și ajunsese sa cantareasca 26 de kilograme. Din pacate, intr-o dimineața a fost transportata la un spital de pediatrie și a intrat in coma, iar dupa 7 ore a murit. Visul ei…

- Accident cumplit pe o șosea din Italia, acolo unde un tanar roman in varsta de 19 ani și-a pierdut viața. Tragedia a avut loc, mai precis, in Caltagirone, provincia Catania, din Italia. Din primele detalii, Eduard Tarnauceanu, pe numele sau, se intoarcea de la serviciu și s-ar fi izbit de un stalp.

- Lavinia Amalia Mitrea, o romanca in varsta de 39 de ani din Italia, a suferit un grav accident pe data de 3 noiembrie in Martignacco. Femeia a fost transportata de urgența la spital, iar medicii au incercat tot ce le-a stat in putința, insa astazi s-a stins din viața. Durerea este de nedescris pentru…

- Doliu pentru rudele unei familii de romani din Italia. O femeie de 40 de ani, sotul ei in varsta de 45 de ani si fica lor de 21 de ani au murit duminica seara intr-un tragic accident de circulatie, in Portegransi, in apropiere de Venezia. Un autoturism condus de o tanara de origine indiana a intrat…

- O adolescenta de doar 15 ani, stabilita alaturi de parinții ei in Italia, și-a gasit sfarșitul in drum spre liceu. Intr-o fracțiune de secunda, Larisa a fost calcata de catre o cisterna cu lapte care efectua o manevra de intoarcere in acel moment. Tanara s-a luptat cateva zile bune cu numeroase rani,…

- O mașina s-a rasturnat miercuri seara pe o strada din Cernica, județul Ilfov. In urma accidentului, șoferul mașinii și o pasagera au murit, iar un alt barbat a fost transportat la spital, potrivit mediafax.ro. Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada…