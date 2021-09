Stiri pe aceeasi tema

- Craig Windsor, un interlop scotian in varsta de 38 de ani, este dispus sa ofere 20.000 de lire sterline doar pentru a-și vede din nou copilul pe care il are cu sotia lui romanca. Femeia a plecat cu baiatul de sase luni in Romania chiar in timpul procesului de divorț, iar acum refuza sa se mai intoarca…

- In prima parte din luna septembrie, tricolorii vor disputa alte trei meciuri din preliminariile Mondialului din 2022. Iar partida de pe teren propriu, cu Liechtenstein, va fi marcat de doua momente importante.

- Un roman cautat de FBI pentru frauda pe internet, spalare de bani, falsificare de pasapoarte si pentru care autoritatile americane promiteau o recompensa de 750 de mii de dolari pentru informatii care putea duce la capturarea sa a fost prins de politistii Sectiei 2 din Bucuresti. „La data de 25.08.2021,…

- „Povestea care mi-a facut praf copilaria și adolescența”, așa descrie, pentru publicația Școala 9, scriitoarea Doina Ruști tragedia care i-a marcat viața, dar și opera. Tatal ei a fost ucis cand ea avea 11 ani, in perioada anilor ’60, cand „Ceaușescu abia urcase pe tron”. Considerata una dintre cele…

- Ana Maria Popescu este la un pas de obținerea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo dupa ce a reușit, sambata, calificarea in semifinalele de la spada, noteaza gsp.ro . In varsta de 40 de ani, Popescu a invins-o in sferturi pe Julia Beljajeva, de 29 de ani, scor 15-8. Romanca a dominat intalnirea…

- Medicul Alexandru Rafila atrage atenția ca valul 4 al pandemiei COVID va aduce cazuri grave și decese in Romania, afirmand și ca "ne indreptam, cel puțin in cursul acestui an, spre ratarea tuturor țintelor legate de acoperirea vaccinala".

- In cursul zilei de 9 iulie, polițiștii de frontiera au observat, pe direcția localitații Moișeni, mai multe persoane care au trecut din Ucraina in Romania transportand, in spate, colete voluminoase. Polițiștii de frontiera au acționat pentru reținerea acestora, efectuand somațiile legale prin voce,…

- Irina Rimes a dezvaluit noi detalii din viața sa intima. Una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania, Irina a marturisit in emisiunea ”Invitatul de 12”, de la Radio Impuls cine este barbatul cu care s-ar fi casatorit. “Tu erai barbatul…” Irina Rimes, artista de peste Prut care se bucura de admirația…