O româncă a fost victima unei furtuni puternice în Spania Femeia care a murit avea 54 de ani, era originara din Romania si dormea de mai mult timp intr-un parc din orasul Gandia, impreuna cu sotul ei. Potrivit sursei citate, cei doi au refuzat sa fie cazați in adaposturi pentru persoane nevoiașe. Cadavrul femeii a fost descoperit luni dimineața, cauza probabila a morții fiind hipotermia. Pentru a se stabili cu exactitate cauya mortii se va efectua o autopsie. Furtuna „Gloria” a afectat, incepand de duminica, estul peninsulei Iberice și Insulele Baleare. S-au inregistrat rafale puternice de vant, ninsori și ploi abundente, ceea ce a dus… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 54 de ani, originara din Romania, care dormea de mai mult timp intr-un parc din orașul Gandia, a murit din cauza unei furtuni care a afectat estul Spaniei, relateaza cotidianul ABC. Potrivit unor surse din cadrul administrației municipale, femeia dormea de mai mult timp intr-un parc din…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca a fost emisa o atenționare de fenomene meteorologice severe, cu potential periculos, incepand de duminica pana marți. Astfel, in zonele Alicante și Valencia a fost…

- Unul dintre cele mai vizitate orașe din Europa interzice mașinile care polueaza. Alte doua capitale din UE vor sa interzica complet circulația mașinilor Autoritațile din Barcelona au interzis, din 1 ianuarie, circulația mașinilor vechi, care polueaza, in incercarea de a reduce poluarea in al doilea…

- Tricolorii au ratat calificarea la Euro 2020 prin preliminariile clasice, așa ca meciul din aceasta, de la Madrid, e doar de palmares. Va fi ultimul joc al lui Cosmin Contra ca selecționer. Cine vine pentru a pregati play-off-ul din Liga Națiunilor? Comentariul LIVE TEXT detaliat il puteți citi pe gsp.ro.…

- Ultimul meci din grupa F, cel cu Spania, la Madrid (luni, ora 21.45, Pro TV), nu mai poate schimba situatia tricolorilor. Calificarea de pe primele doua locuri s-a ratat deja, biletele fiind adjudecate de Spania si de Suedia.

- Fostul capitan al Rapidului, Iulian Chirița, 52 de ani, liberat condiționat din inchisoare in Spania, sta de la distanța cu ochii și pe competiția interna din Romania. Fostul internațional rapidist Iulian Chirița iși reface viața in Spania, dupa ce a stat in spatele gratiilor la Barcelona și la Madrid…

- Iulian Chrita, 52 de ani, a fost condamnat pentru implicarea intr-o retea mafiota de furturi cu carduri, dar sustine intr-un interviu acordat GSP ca a fost nevinovat! "Un an si noua luni, fara sa am nici cea mai mica vina! E o perioada la care nu vreau sa ma mai gandesc. Daca as putea face…

- Stabilit de peste un deceniu la Barcelona, fostul internațional și ex-capitan al Rapidului, Iulian Chirița, ofera de la distanța rețeta pentru a trece de suedezi și a lupta apoi cu calificarea pe masa in ultimul meci al preliminariilor, la Madrid. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora…