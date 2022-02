Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 49 de ani a fost arestata in Anglia, fiind suspectata ca si-a ucis nepotul de 5 ani, in casa familiei din Coventry. Femeia a fost internata intr-o clinica psihiatrica. Potrivit jurnalistilor britanici de la The Sun, bunica avea grija de copil, in timp ce parintii sai erau la munca. „Bunica…

- O romanca insarcinata a avut parte de un sfarșit tragic, dupa ce iubitul ei care nu avea permis de conducere a facut un accident rutier. Barbatul a fost acuzat pentru ucidere din culpa și va face inchisoare in Italia.

- Potrivit unei publicații locale, pasajul subteran pietonal Marconi, din cartierul Madonnella, stralucește de curațenie datorita unei femei, care iși petrece zilele cerșind, relateaza Știri Diaspora.Potrivit jurnaliștilor italieni, femeia nu este, insa, o cerșetoare oarecare, și asta deoarece aceasta…

- Comunitatea din Quartu Sant’Elena, o localitate din Cagliari, regiunea Sardinia, Italia, este șocata. Mihaela Nicoleta Kleics, o romanca in varsta de 50 de ani, a fost gasita moarta in casa, ucisa cu mai multe lovituri de cuțit. Iubitul femeii, acuzat de crima oribila, a incercat sa iși puna capat zilelor.…

- Crima misterioasa in Italia! O romanca in varsta de 50 de ani a fost gasita fara suflare intr-o locuința din orașul metropolitan Cagliari din Italia. Conform primelor informații, se pare ca femeia ar fi fost injunghiata de mai multe ori. Iata cine a gasit-o pe femeie moarta in casa și ce spun oamenii…

- Caz șocant in Italia! O femeie de origine romana a fost batuta cu bestialitate luni la rand și a fost obligata sa cerșeasca pe strazile din Italia. Cel care a supus-o la chinuri groaznice este chiar partenerul sau de viața, cel care ar fi trebuit sa o iubeasca și sa o protejeze. Acum, romanul in varsta…

- Clipe de groaza pentru o romanca de doar 15 ani stabilita in Italia. Deși este insarcinata, adolescenta a fost batuta cu bestialitate chiar de catre partenerul sau de viața cu care urma sa intemeieze o familie, un roman in varsta de 32 de ani. Barbatul i-a rupt o coasta și i-a dat cu lopata in cap.

- Cadavrul unei femei a fost gasit in acest weekend in zona rurala din Casarano, de langa orașul Lecce, Italia. Primele indicii, mai exact o brațara cu un nume gravat pe ea, arata ca ar putea fi vorba despre ro...