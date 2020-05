Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 39 de ani a fost omorata cu lovituri de cutit de catre sotul sau italian, in fata celor trei copii, cel mai mic in varsta de doi ani. Barbatul a fost arestat si urmeaza sa fie interogat de un magistrat.

- Noul coronavirus a mai rapus un cadru medical. De aceasta data, insa, este vorba despre o infirmiera care lucra in Italia. Doina Bucataru s-a stins din viața marți, la Terapie Intensiva, in Spitalul din Cuneo.

- O crima cutremura Italia, care se confrunta cu o criza medicala fara precedent, in plina pandemie de coronavirus. O doctorița a fost ucisa de iubitul ei, infirmier in spitalul in care lucra și ea, sub pretextul ca l-ar fi infectat cu coronavirus. Antonio De Pace, in varsta de 28 de ani, a sunat la poliție…

- Primul roman ucis de coronavirus, o femeie de 80 de ani care a murit in Italia, a fost adusa inapoi in Romania și inmormantata fara preot. Membrii familiei au repatriat trupul neunsuflețit al femeii, dar și al surorii sale, care și ea a murit recent, in Italia.

- Ministrul italian al Sporturilor, Vincenzo Spadafora, i-a catalogat "iresponsabili" pe conducatorii Serie A, pentru faptul ca ignora deciziile guvernului de a suspenda meciurile de fotbal, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza BBC, citata de news.ro."Lumea fotbalului se simte imuna…

- O crima oribila socheaza trei tari. O romanca de 36 de ani, stabilita in Spania, a fost ucisa si aruncata intr-un tomberon de iubitul ei, un cetatean olandez cu 23 de ani mai in varsta. Politistii i-au gasit trupul plin de rani intr-un cos de gunoi din oras.

