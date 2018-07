Stiri pe aceeasi tema

- Romanca gasita moarta intr-un incendiu in Italia a fost strangulata inainte ca apartamentul sa-i fie incendiat, rezulta din autopsia efectuata de legiștii italieni. Cazul a devenit mult mai incurcat pentru carabinieri dupa aceasta descoperire. Saptamana trecuta romanca Nicoleta Caciula, in varsta de…

- Un preot din Neamț a fost acuzat ca ar fi batut și sechestrat un copil de 12 ani dar a scapat de raspunderea penala pentru ca familia baiatului și-a retras plangerea. Procurorii au apreciat ca preotul și-a arogat rolul de polițist și a pedepsit copilul care facuse o traznaie. Un preot din judetul Neamt,…

- Tragedie in regiunea Alto Adige din Italia, la Brunico, unde o femeie romanca de 46 de ani, și-a pierdut viața in aceasta dimineața de marți, 17 iulie, dupa un incendiu izbucnit in interiorul apartamentului in care locuia. Alte 6 persoane ranite sau intoxicate cu fum au fost transportate la spital,…

- O romanca a murit intr-un incendiu in Italia. Apartamentul in care locuia femeie, situat in localitatea Brunico din regiunea Alto Adige, a ars in totalitate. Alte 6 persoane ranite sau intoxicate cu fum au fost transportate la spital, citeaza Rotalianul.com presa locala. Marți dimineața, in jurul orei…

- Scene socante in Italia, dupa ce o romanca si-a dat foc si a ars ca o torta. In prezent, aceasta se afla in coma. Romanca de 44 de ani, care lucreaza ca asistent familial in Italia, a recurs la un gest extrem cu intentia de a se sinucide.

- Gestul unei romance a impresionat Italia dupa ce a dat poliției un portofel gasit pe strada. In acesta se aflau aproape 2.000 de euro, dar femeia nici nu s-a gandit sa-și insușeasca banii, scrie Roma Today citata de Rotalianul.com. Romanca a gasit portofelul pe o strada din Roma, s-a dus la prima patrula…

- O femeie de origine romana și-ar putea pierde brațul, in urma unui accident de munca petrecut intr-un magazin de preparare a pastelor proaspete, in Sicilia. Tanara, in vasta de 27 de ani, a ramas cu brațul blocat intr-o mașina de fabricat aluat, in timp ce incerca sa-l curețe. Dispozitivul a inceput…

- O romanca a fost atacata cu o sticla de acid chiar de soțul ei. Incidentul a avut loc in Italia, acolo unde cei doi locuiesc de ani buni. Femeia a ripostat insa și a ajuns, impreuna cu soțul ei, la spital. (Reduceri mari la jocuri PC) Potrivit autoritaților din Italia, soțul și-a atacat nevasta cand…