- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri ca negocierile cu PNL continua in privința premierului, precizand ca mandatul social-democraților este unul bine știut. ”Mandatul pe care noi l-am primit este ca din aceste negocieri sa ajungem la soluția in care PSD da premier. Daca acest…

- Letonia a declarat stare de urgenta sanitara pentru trei luni din cauza cresterii bruste a numarului de infectari cu noul coronavirus pana la niveluri record. Rata de vaccinare anti-Covid in Letonia ramane una dintre cele mai scazute din Uniunea Europeana, informeaza Agerpres . Numarul zilnic al infectarilor…

- Compania Publica de Electricitate a Greciei (PPC) intentioneaza sa se extinda în România și Bulgaria și sa intre pe piața telecomunicațiilor, relateaza Politic.gr, potivit Rador. Planul de transformare structurala a PPC reiese în detaliu din prospectul de majorare a capitalului social…

- Enes Sali este cel mai tanar marcator din istoria primei divizii din Romania. Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat trei fotbalisti de la Farul Constanta pentru urmatoarele partide ale tricolorilor din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.Este vorba de…

- Un barbat vindecat de COVID-19 a fost diagnosticat cu „sindromul anal neliniștit”, o premiera mondiala in domeniul medical. Pacientul are 77 de ani și este din Japonia. Cazul lui a intrat in atenția medicilor dupa ce s-a externat din spitalul Tokyo Medical University, unde fusese tratat de Covid-19.…

- Romanii care au revenit, in cursul zilei de sambata, in tara, dupa ce si-au petrecut vacantele in Grecia sau Bulgaria, au avut parte de un tratament regretabil, la granite. Cozi de kilometri si asteptare de ore intregi la intrarea in tara. Nici waze-ul nu i-a ajutat pe turisti Romanii care mai au doar…

- Prin insasi denumirea ei, “Legea cetateanului vulnerabil”, induce ideea de pauperitate, de lipsa de mijloace de trai, de neputinta de a face fata cheltuielilor necesare traiului de zi cu zi. Aceasta lege, intr-un fel a umilintei, survine in urma unor cresteri de preturi la energie, curent, gaz, provocand…