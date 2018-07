Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost ucisa cu sange rece in Spania chiar de fostul sau partener, un barbat cu care avea doua fetițe. Pe 15 iulie Cristina ar fi implinit 25 de ani. Criminalul are 33 de ani si este tot roman.

- Romanca este stabilita in Norvegia din 2009 si are doua fetite, de 5 si respectiv 6 ani, scrie stirilekanald.ro. Femeia este disperata pentru ca i-au fost luate copilele, fara sa primeasca nicio explicatie oficiala, pe motivul ca le-ar fi batut. Mama spune ca nu a facut niciodata asa ceva si nu stie…

- Romanca si fiicele sale de patru luni, respectiv un an si jumatate, erau tinute captive in casa in care locuiau, in Almeria. Femeia a reusit sa-si anunte familia din Romania de calvarul prin care trece de mai bine de un an intr-un moment de neatentie al partenerului ei. Imediat, mama tinerei a mers…

- Ana Luiza Filiorianu, considerata cea mai valoroasa sportiva romanca din gimnastica ritmica din Romania, a suferit recent, la Cupa Mondiala de la Guadalajara (Spania), o accidentare teribila, dupa ce a incercat un element complicat. Romanca a cazut și era sa-și fractureze gatul. Din fericire,…

- Soueymane Sidiki a fost gasit vinovat pentru crima de justitia din orasul german Regensburg, dupa ce senegalezul de 23 de ani și-a recunoscut faptele. Barbatul, care a emigrat ilegal in Germania, a ucis și jefuit o prostituata romanca, la doua luni dupa ce ar fi trebuit sa fie deportat.…

- Un milonar portughez in varsta de 57 de ani e judecat in Spania pentru tentativa de uciderea a sotiei sale, un model roman cu 30 de ani mai tanar, pe nume Eliza, in 2016, intr-un hotel din Vigo, in incercarea de a incasa asigurarea de viata, in valoare de 150 000 de euro.