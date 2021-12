Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 60 de ani si-a pierdut viata in urma unui incendiu izbucnit la o locuința improvizata. Incendiul se manifesta pe o suprafața de 20 mp. La fata locului au fost mobilizate 2 mașini de pompieri. Se pare ca focul a izbucnit din cauza unui mijloc de incalzire nesupravegheat. Sursa…

- Un batran din Salcioara a fost salvat astazi de la o moarte lenta, agonizanta. Vecinii barbatului au observat ca acesta nu a mai ieșit din casa de cateva zile. Au Post-ul Un batran din Salcioara, salvat de la o moarte lenta printre gunoaiele stranse in locuința apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Gratie acordului familiei si efortului Centrul de Prelevare Organe din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, ficatul si rinichii tinerei au fost transplantati unor pacienti aflati pe lista Agentiei Nationale de Transplant.

- Un batran in varsta de 84 de ani din Tantava (judetul Giurgiu) a fost salvat vineri noapte dintr-un incendiu violent, datorita unui trecator care a observat ca locuinta acestuia a fost cuprinsa de flacari si a anuntat pompierii. ”In noaptea de vineri spre sambata o persoana care trecea cu masina prin…

- Un milion de euro – atat a reușit sa obțina o romanca, angajata la un club de noapte din Spania, de la clientul ei. Aceasta s-a prefacut bolnava și chiar rapita. Pentru ideea sa de a caștiga ”un ban cinstit”, romanca va sta acum 6 ani dupa gratii. Și fara niciun ban in buzunar. Bucuria […] The post…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" din Iasi au salvat viata unei paciente de 41 de ani, de cetatenie algeriana, infectata cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. Femeia, care abia nascuse la spitalul din Onesti, a fost transferata in stare grava la Iasi, dupa…

- O batranica de 82 de ani și-a pierdut viața in aceasta dimineața, intr-un incendiu care i-a cuprins casa din Pintic, in care locuia. Femeia a reușit sa ajunga aproape de ușa de la ieșire, fiind in cele din urma ajutata de un șofer care trecea prin zona. Incendiul a fost anunțat de un șofer, care trecea…

- Pompierii au intervenit in forța intr-o localitate din Spania, asta dupa ce o romanca stabilita in țara respectiva a vrut sa se razbune pe o colega, propunandu-și sa-i dea foc. Femeia a aflat adresa victimei, insa a greșit locuința și din greșeala, a incendiat casa alaturata, ranind astfel trei persoane.