- Cadavrul unei femei a fost gasit in acest weekend in zona rurala din Casarano, de langa orașul Lecce, Italia. Primele indicii, mai exact o brațara cu un nume gravat pe ea, arata ca ar putea fi vorba despre ro...

- O femeie in varsta de 54 de ani a fost descoperita decedata in propria sa locuința din Ladispoli, Italia, acolo unde locuia cu soțul sau, acesta fiind grav bolnav. Din primele detalii, romanca ar fi suferit un infarct, iar din nefericire, partenerul de viața al victimei, fiind imobilizat la pat, acesta…

- Trupul neinsuflețit al unei romance din Ladispoli, care murise de trei zile, a fost descoperit in casa, in timp ce soțul ei, grav bolnav și imobilizat in pat, nu putea chema ajutoare. Femeia, o femeie de...

- Crima șocanta in SUA! O celebra dansatoare a fost gasita fara suflare la volan, dupa ce a fost impușcata mortal. Totul s-a intamplat la doar doua saptamani dupa ce femeia a postat pe Instagram un dispozitiv de urmarire ascuns sub mașina ei. Tot pe atunci, dansatoarea a tras un semnal de alarma catre…

- O tanara romanca, in varsta de 20 de ani, data disparuta de parinți in urma cu cateva zile, in Italia, a fost gasita moarta sub un copac, pe terasamentul din spatele aeroportului din Padova. Trupul fara viața al fetei a fost observat de un barbat, care alerga in zona și care a alertat imediat…

- Crima șocanta in Italia! Loredana, o romanca stabilita de mai mulți ani in Italia, a fost ucisa cu sange rece de catre partenerul ei de viața. Țipetele femeii au ingrozit un intreg cartier, insa nimeni nu a mai putut sa o salveze pe Loredana. Tragedia s-a produs in orasul Manduria, in provincia Taranto.

- Crima, vineri dupa-masa, pe strada Timocului din Timișoara. O femeie de 53 de ani a fost gasita moarta in casa, intr-o balta de sange. Polițiștii il cauta acum pe fiul ei, bolnav psihic, care este disparut.

- O romanca de numai 23 de ani a murit, in Italia, dupa trei zile petrecute la secția ATI, aflandu-se in coma alcoolica. Tanara locuia in Portalbera și și-a dat ultima suflare la spitalul San Matteo di Pavia.