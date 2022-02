Stiri pe aceeasi tema

- O romanca, de 44 de ani, a fost gasita moarta intr-un apartament din Gorgo al Monticano, in Treviso, regiunea Veneto. Femeia statea cu chirie, iar alerta a fost data de proprietari, care nu mai stiau nimic de ea de cateva zile, Observatornews . Acestia s-au adresat asistentului social și poliției locale,…

- Liliana Resinovic, o romanca disparuta de patru saptamani, a fost gasita moarta intr-un parc din Italia. Trupul neinsuflețit a fost descoperit in apropierea spitalului de psihiatrie San Giovanni. Capul acesteia era intr-o punga de plastic, iar pe corp nu prezenta semne de violența. Medicul legist a…

- O romanca a fost gasita moarta in casa ei de langa orasul Cagliari, Sardinia, luni, 13 decembrie, dupa ce familia ramasa in tara nu a putut sa o contacteze timp de 3 zile si a alertat autoritatile. Din primele informatii reiese ca aceasta a fost ucisa, ea fiind gasita in dormitor, cu mai multe rani…

- Crima misterioasa in Italia! O romanca in varsta de 50 de ani a fost gasita fara suflare intr-o locuința din orașul metropolitan Cagliari din Italia. Conform primelor informații, se pare ca femeia ar fi fost injunghiata de mai multe ori. Iata cine a gasit-o pe femeie moarta in casa și ce spun oamenii…

- In acest weekend, un proprietar a unei bucați de teren din zona rurala din Casarano, Italia, a facut o descoperirea macabra. Barbatul a dat peste cadavrul fara haine al unei femei, despre care oamenii legii au stabilit ca este o romanca și aceasta fusese disparuta inca de vara trecuta.

- O femeie in varsta de 54 de ani a fost descoperita decedata in propria sa locuința din Ladispoli, Italia, acolo unde locuia cu soțul sau, acesta fiind grav bolnav. Din primele detalii, romanca ar fi suferit un infarct, iar din nefericire, partenerul de viața al victimei, fiind imobilizat la pat, acesta…