Stiri pe aceeasi tema

- O ingrijitoare romana a fost condamnata in Italia la doi ani si doua luni de inchisoare si la o amenda de 1.200 de euro pentru inselaciune. Rudele femeii pe care a ingrijit-o au acuzat-o ca a profitat de italianca de 84 de ani din Cremona, cu toate ca un medic si doi notari au atestat ca femeia este…

- In justificarea reducerii pedepsei, magistrații Curtea de Apel din Milano au explicat ca scopul barbatului, complet beat in momentul producerii incidentului, era sa jefuiasca femeia și nu s-o omoare, sentința fiind confirmata de Curtea Suprema.Batrana de 84 de ani, care a fost atacata și batuta fara…

- Acuzata, Gaiyathiri Murugayan, a pledat "vinovata" in februarie in 28 de capete de acuzare, printre care omor din culpa, in legatura cu moartea lui Piang Ngai Don, care a fost infometata si cantarea doar 24 de kilograme atunci cand a murit. Judecatorul Kee See Ohn a descris marti acest caz drept "unul…

- Blonda a avut un șoc cand a inceput sa fie sunata de prieteni care au intrebat-o ingrijorați de ce a ajuns la pușcarie. Intamplarea a fost relatata de Anca Neacșu la emisiunea Xtra Night Show, de la AntenaStars. Potrivit spuselor sale, solista de la A.S.I.A a fost atenționata de apropiații sai ca in…

- Fosta sefa a Tribunalului Olt Carmen Eugenia Marinescu, condamnata la opt ani de inchisoare pentru coruptie, a obtinut in instanta eliberarea conditionata, solutia fiind pronuntata marti de Tribunalul Dolj, potrivit informatiilor postate pe portalul instantei, anunța Agerpres. Tribunalul Dolj…

- Carabinierii au fost chemați recent la presupus caz de spargere in Lecco, Italia, dupa ce o rezidenta de 94 de ani raportase ca i-au disparut mai multe bunuri din caza. Cand au sosit, agenții au descoperit o „situație de urgența” de cu totul alta natura: femeia se simțea teribil de singura și dorea…

- O femeie de naționalitate romana din Germania a ajuns la proces dupa ce a parasit carantina obligatorie inainte de termen pentru a participa la o inmormantare. Autoritațile germane au trimis-o astfel in judecata și, in cursul zilei de marți, 13 aprilie 2021, aceasta a fost gasita vinovata de Tribunalul…

- O batrana din Italia, iesita la pensie dupa ce a profesat zeci de ani ca medic stomatolog, a lasat mostenire 5 milioane de euro unor organizatii caritabile, care vor ajuta oamenii nevoiași. Femeia și-a exclus rudele din testament pentru ca a vrut sa o interneze intr-un centru de ingrijire, iar in schimb…