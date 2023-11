Stiri pe aceeasi tema

- O femeie cu condamnari anterioare in patru țari diferite a fost condamnata la doi ani de inchisoare și in Iralnda, dupa ce a deschis opt conturi bancare folosind identitați false, pentru a facilita frauda internaționala, scrie portalul irlandez de știri Breaking News.Dana Maria Popovici (35 de ani)…

- Primul magazin complet automat, controlat de inteligența artificiala s-a deschis in Italia, in Verona. Potrivit informațiilor, supermarketul, care funcționeaza fara case de marcat, le permite clineților sa cumpere produse și le achite fara a trece pe la casierie, punand totul direct in geanta.

- Meseria chiar este brațara de aur, o dovedește din plin o femeie care a reușit sa se bucure de succes in vremuri tulburi. O romanca a deschis o afacere inedita in Italia, ce rezista și acum, in ciuda faptului ca multe altele au dat faliment. Mama a doi copii, Anca vrea sa iși intrețina familia […] The…

- Curtea de Apel Craiova a dispus, miercuri, condamnarea unei femei judecate pentru propaganda terorista la 4 ani și 11 luni in regim de detenție. Florentina Liliana Gidea a mai fost acuzata in trecut de fapte similare.

- Thomas Neubert, preparatorul fizic de la FCSB, și-a deschis in București un centru de pregatire pentru imbunatațirea abilitaților sportive ale tinerilor, dar și ale sportivilor profesioniști. Prezenți la inaugurare au fost Mihai Stoica, Elias Charalambous și Andrea Compagno. Razvan Oaida, fost jucator…

- Ozempic este un medicament prescris persoanelor diagnosticate cu diabet de tip 2, dar este folosit frecvent, in mod greșit, doar pentru slabit, fara a se ține seama ca, in aceste cazuri, poate provoca pancreatita. Chiar daca Ozempic nu este conceput pentru a pierde in greutate, medicamentul contribuie…

- Folosirea aței dentare nu ar trebui sa lipseasca din igiena noastra orala. Este o tehnica extrem de utila, care curața perfect dinții in zonele in care periuța nu ajunge. Este important, insa, sa folosim ața dentara așa cum trebuie și sa ne asiguram ca eliminam toate resturile. Cum se folosește ața…

- Trei barbați sunt acuzați ca au folosit dispozitive electronice de captare a semnalului telecomenzilor aferente sistemelor de inchidere centralizata și au deschis trei mașini, din care au furat 193.000 de euro. Doi dintre ei sunt audiați.