Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 28 de ani este de negasit, iar oamenii o cauta de mai bine de o luna de zile, dupa ce a disparut in Tulum, Mexic. Ultima data a fost vazuta la o petrecere, insa nimeni nu are idee unde ar putea fi. Ce s-a intamplat cu Mirela, romanca disparuta Mirela […] The post O romanca a disparut…

- Copilul de zece ani disparut intr-o padure din Gorj, a fost gasit, vineri seara, de un voluntar, la 9 kilometri de locul unde a disparut de langa mama sa. Operatiunea de cautare a baiatului care sufera de autism a fost dificila, el neputand fi strigat si neconstientizand pericolele. "Speriat, dezorientat…

- Este alerta in Gorj! Un copil in varsta de 10 ani este de negasit, asta dupa ce a disparut de la marginea unei paduri in localitatea Ciuperceni unde se juca alaturi de mama sa. Familia alaramata a informat imediat oamenii legii, insa cautarile sunt in zadar! Cum s-a intamplat tragedia.

- O romanca de 49 de ani a fost arestata in Anglia, fiind suspectata ca si-a ucis nepotul de 5 ani, in casa familiei din Coventry. Femeia a fost internata intr-o clinica psihiatrica. Potrivit jurnalistilor britanici de la The Sun, bunica avea grija de copil, in timp ce parintii sai erau la munca. „Bunica…

- Povestea Idairei Ioana Butaroiu, in varsta de 16 ani, este pe cat de trista, pe atat de frumoasa. Ea a fost adoptata la varsta de 8 ani, cand fata a ajuns in familia Butaroiu din Targoviste.

- Nu a trecut mult de cand spunea ca relația ei cu Nick Radoi este un capitol incheiat, dar se pare ca magia sarbatorilor a facut-o pe Madalina Apostol sa se razgandeasca. Romanca și milionarul s-au impacat, iar Revelionul l-au petrecut impreuna, in Mexic.

- O tanara asistenta medicala din Bucuresti a sfarsit tragic, in mod suspect, chiar in ziua de Craciun. Fata de numai 21 de ani se intorsese de sarbatori in comuna natala, la parinti, in judetul Galati. Simona absolvise in Capitala o scoala postliceala sanitara si lucra ca asistenta la un cabinet stomatologic.…

- O romanca stabilita de mai mulți ani in Italia a trait clipe de coșmar chiar pe strada, cu cateva zile in urma, in vazul tuturor. Femeia a fost mutilata pur și simplu și arsa, dupa ce a fost stropita pe fața cu acid. In continuare, agresorul femeii este de negasit. Iata cum se simte acum victima!