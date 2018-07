Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Prisacariu (18 ani, 1029 WTA), singura junioara din Romania prezenta anul acesta la turneele de la Roland Garros și Wimbledon, nu a dezamagit la turneul WTA de la București, unde a primit in ultimul moment un wild-card in calificari. ...

- Ce a spus Simona Halep dupa eliminarea de la Wimbledon. A fost un meci pe care l-am abordat neprofesionist. Sunt trista pentru felul in care am jucat azi. Sunt si obosita“, a declarat Halep, in fata jurnalistilor. Simona Halep a fost eliminata in turul 3 la Londra, desi a condus cu 5-2 si a avut minge…

- SIMONA HALEP - KURUMI NARA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: Partida va cnsemna a doua intalnire directa dintre cele doua jucatoare. Precedenta a fost caștigata de numarul unu mondial. Romanca s-a impus cu un categoric 6-2, 6-2, in 2014, pe hard, la Indian Wells. SIMONA HALEP - KURUMI…

- Presa internationala a reactionat imediat dupa decizia Simonei Halep. "Romanca aflata pe locul 1 in clasamentul WTA nu e inca refacuta dupa succesul obtinut la Roland Garros si nu va participa la ultimul turneu de pe iarba inainte de Wimbledon", a scris BBC. "Campioana de la Roland…