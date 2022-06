Stiri pe aceeasi tema

- Șase luni inchisoare cu suspendare. Judecatoarea instantei din Pisa, Elsa Iadaresta, i-a impus Gabrielei Lenuta Lung, 47 de ani, badanta originara din Romania, aparata de avocata Simona Volpi, pedeapsa ceruta de procuror. Femeia a fost judecata pentru moartea Brunei Trafeli, 92 de ani, victima unui…

- Prima doamna a SUA, Jill Biden, a transmis un mesaj pe Twitter, in care citeaza o mama romanca pe care a intalnit-o in timpul vizitei de saptamana trecuta in țara noastra: "Inimile noastre nu au granite".

- In ziua de 21 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, impreuna cu reprezentanții D.S.V.S.A. Argeș și O.P.C. Argeș, au acționat pe raza municipiului Pitești, pentru combaterea actelor de comerț ilicit și respectarea normelor sanitar-veterinare. Citește și 3.189…

- DSV trage semnalul de alarma in randul consumatorilor. Mulți comercianți au incercat sa vanda carne de caine in locul carnii de miel, avertizeaza sursa citata. La aceasta concluzia s-a ajuns dupa un set de controale riguroase. Avertismentul vine din partea DSV Giurgiu, care le recomanda consumatorilor,…

- Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, este unul dintre cei mai indragiți actori de stand-up comedy din Romania. Porecla de Micutzu i-a fost pusa din cauza kilogramelor sale in plus, insa, cu rabdare și cu dieta, a reușit sa slabeasca 50 de kilograme și sa-și schimbe complet atat garderoba, cat și stilul de…

- Un copil in varsta de 9 ani, care locuia cu parinții in Kiev in momentul cand Ucraina a fost atacata de trupele rusești, a ajuns in locuința bunicilor din Cheltenham, Marea Britanie. Copilul a fost preluat de la granița, din Romania, de bunica sa, Svetlana, care a venit sa il intampine, anunța Mediafax.…

- Peste 6000 elevi de liceu aleg anual universitați din strainatate pentru a-și continua studiiile, conform ultimelor studii realizate de UNESCO și Organizația Națiunilor Unite. Marea Britanie, Danemarca sau Olanda sunt printre principalele preferințe ale tinerilor care vor sa studieze in alta țara și…

- Simona Halep și-a aflat adversara din sferturile de finala de la Indian Wells. Fostul lider mondial s-a impus in „meciul unei generații”, contra rivalei Sorana Cirstea, in optimile competiției WTA 1000 din California. Constanțeanca a caștigat cu 6-1, 6-4, la capatul unei partide in care a aratat cine…