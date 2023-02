Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier produs in municipiul Iasi, șos. Nicolina, Pod Nicolina, intre un autoturism și un TIR. In urma evenimentului rutier au rezultat 4 victime, persoanele sunt conștiente, blocate in autoturism. Din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași intervine o o autospeciala de intervenție cu modul…

- Un bebeluș de 7 luni, copilul unei femei din Geamana, Argeș, a fost ranit, vineri seara, dupa ce caruciorul in care era purtat de mama sa a fost lovit de o masina, pe DN 17, in judetul Bistrita-Nasaud. Victima a fost transportata la spital. ”Politistii din cadrul Compartimentului Rutier al Politiei…

- O romanca a fost injunghiata in Austria de iubitul ei irakian. Barbatul s-a dus apoi la locul de munca al femeii, i-a amenințat colegii, a calcat cu mașina doi polițiști, a furat o arma automata și a alergat cateva ore prin Linz, cu forțele de ordine dupa el. Fii la curent cu cele mai noi…

- Mașina unei persoane cu dizabilitați a fost ridicata in seara zilei de marți, 3 ianuarie, din parcarea unui supermarket din municipiul Constanța. Mașina era parcata pe un loc rezervat persoanelor cu handicap.

- Femei cazute in autobuz, dupa ce șoferul a franat ca sa nu loveasca o mașina condusa de un individ baut. La data de 28 noiembrie 2022, in jurul orei 11:20, un barbat in varsta de 62 de ani

- Au fost impușcaturi in St. Polten, vineri seara, și un ofițer de poliție a fost ranit. Doi suspecți, intre care o romanca, au fost arestați sambata dupa-amiaza, scrie site-ul cotidianului Osterreich . Potrivit departamentului poliției de stat din Austria Inferioara, este vorba despre un austriac de…

- O femeie din Statele Unite a fost salvata in ultima clipa de la inec, dupa ce a fost zarita de un parapantist. Tanarul se afla la zeci de metri inaltime cand a vazut o masina cazuta intr-un canal de irigatie. A coborat si, imediat ce s-a apropiat de apa, a auzit cum femeia striga dupa ajutor. A sunat…

- O romanca din Italia a trait spaima vieții. Mașina i-a fost dezmembrata in timp ce ce era la munca. Aceasta și-a gasit Mercedes-ul dezmembrat in parcare, fiind furate piese de peste 14.000 de euro. Potrivit jurnaliștilor de la arena.it , intamplarea a avut loc in orașul Verona, regiunea Veneto. Mașina…