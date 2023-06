Stiri pe aceeasi tema

- Zilele aceasta, Regele Charles se afla in Romania, aceasta fiind și prima vizita intr-o țara straina de cand a fost incoronat. Suveranul va sta cinci zile la noi in țara, iar vizita va fi una cu caracter privat, conform ambasadorului Marii Britanii. De fiecare data cand a venit in Romania, oamenii au…

- In mai puțin de doua saptamani, Regele Charles se intoarce in Romania, de aceasta data in calitate de suveran al Regatului Unit. Prima oprire va fi la Palatul Cotroceni. In exclusivitate pentru TVR, Guvernul a transmis o prima reacție la vizita istorica.

- Regele Charles al III-lea ar putea vizita Romania chiar in aceasta vara, in prima sa vizita externa oficiala de dupa incoronare, au afirmat surse de la cel mai inalt nivel, potrivit realitatea.net Surse oficiale au declarat ca Regele Charles al III-lea va veni in Romania in data de 2 iunie și va poposi…

- Surse oficiale au declarat ca Regele Charles al III-lea va veni in Romania in data de 2 iunie și va poposi atat in București, cat și in țara, cel mai probabil la reședințele pe care le deține in județul Sibiu. Delegația care il va insoți pe suveran nu va fi foarte numeroasa și este foarte posibil…

- Irina Claudia, o romanca stabilita in Danemarca, a povestit, in exclusivitate la emisiunea „Departe de Romania”, moderata de Gabriel Nuța-Stoica și difuzata de ȘtiriDiaspora, cum este viața de zi cu zi in aceasta țara nordica, despre care romanii nu știu foarte multe.

- Autoritațile romane au decis sa emita un ordin de restricție atat pentru mama, cat și pentru tatal micuței in varsta de cinci ani care, zilele trecute, a fost sechestrata de parintele sau in propria locuința, pentru mai bine de 26 de ore. Decizia luata de oamenii legii.

- Un barbat din ALBA a primit ”cadou” din partea iepurașului de Paște un ordin de restricție, dupa ce și-ar fi agresat iubita Un barbat din ALBA a primit ”cadou” din partea iepurașului de Paște un ordin de restricție, dupa ce și-ar fi agresat iubita Un barbat din Teiuș s-a ales cu ordin de restricție…

- O romanca din Sibiu, mutata in Austria, a vrut sa-și cumpere un caine de rasa din Romania și a platit 1.100 de euro pe animalul de companie dorit, doar ca sa constate, apoi, ca a fost pacalita.