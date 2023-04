Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 62 de ani a murit pe loc dupa ce a cazut pe scarile magaziei unui magazin de inghețata din Rimini. Femeia a incurcat baia cu depozitul, desi acestea erau semnalitare corespunzator, iar holul in care dadeau ambele usi era luminat, scrie Rotalianul. Gelateria era aglomerata, iar cele doua…

- Nascuta in Romania, Claudia Catana a reușit sa obțina titlul de „Cel mai bun cușcuș din lume”, in urma participarii sale la o competiție culinara internaționala, care a fost organizata in Sicilia in anul 2021.

- Marius Maghiari, fost șef in cadrul Brigazii de Poliție Rutiera, a fost evacuat din vila din Baneasa in care locuia alaturi de soția lui, dupa ce a fost acuzat de violența in familie. Barbatul a fost dus la sediul Secției 2 Poliție pentru audieri, iar impotriva lui a fost emi ...

- Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Structura Centrala, la data de 15 martie 2023, au pus in executare 2 mandate de percheziție domiciliara și 10 mandate de aducere, pe raza județelor Bacau…

- O romanca traiește coșmarul vieții ei de multa vreme, in Italia, unde fostul iubit, un roman care a fost polițist in țara, i-a incendiat mașina și o amenința cu moartea pe ea și pe fetița ei de 6 ani. Ionuț Daniel Neculae e de negasit, dar o terorizeaza pe femeia de 32 de ani cu mesaje, scrie Il Gazzettino…

- Atacul a avut loc, noaptea trecuta, cand barbatul a intrat intr-o casa de amanet și Bacau, unde a agresat o angajata și a furat 4.000 de lei din casa de marcat. Dupa ce a primit bani, individul s-a facut nevazut și a fugit, fiind prins de polițiști cateva ore mai tarziu intr-o sala de jocuri de noroc,…

- Luni, 27 februarie, polițiștii buzoieni au reținut pentru 24 de ore doi barbati cercetati pentru amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cei doi și-au imparțit pumni in plina strada, in timpul conflictului spargand și geamul unui balcon de la parterul unui bloc. Din cercetarile…

- Un barbat din Ploscuțeni are de achitat cateva zeci de mii de lei, inclusiv o amenda penala, dupa ce, suparat ca nu a caștigat la „pacanele”, a distrus ecranul unui aparat. Fapta acestuia a avut loc in octombrie 2020, in incinta unei sali de jocuri de noroc din Adjud, vranceanul considerand de cuviința…