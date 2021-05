Stiri pe aceeasi tema

- O romanca din orasul italian Siena s-a luat la bataie cu politilstii care au intervenit pentru a salva doi batrani pe care femeia ii maltrata. A fost nevoie de interventia unor militari pentru ca femeia sa fie in final imobilizata.

- Un roman de doar 21 de ani a reușit sa bata, singur, patru polițiști italieni. Incidentul s-a petrecut in gara localitații Minturno. Oamenii legii susțin ca sistemul este de vina pentru situația in care s-au aflat, pentru ca nu li se permite sa-și foloseasca armele.

- VIDEO| Patru politisti italieni, BATUȚI crunt de un roman, intr-o gara. „Interventia s-a transformat intr-un masacru” Un incident a avut loc in gara localitatii italiene Minturno. Un tanar roman a batut de unul singur patru politisti italieni si un al cincilea barbat care a intervenit in disputa. O…

- Un roman a batut crunt patru politisti italieni. Un tanar roman a reușit sa bata de unul singur patru politisti italieni, dar si un al cincilea barbat care a intervenit in disputa. Incidentul s-a petrecut in gara localitatii italiene Minturno, dupa ce o echipa de politisti italieni a fost trimisa sa…

- Doi tineri de 26 și 21 de ani au fost agresați de un taximetrist de 33 de ani din Galați, in parcarea unui mall. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean, conflictul s-a iscat in urma unei șicanari in trafic.

- S-a stins din viata si cel de-al doilea barbat care ar fi fost batut si torturat de politisti in urma cu sase luni! Tanarul a fost gasit mort, in locuinta unui cunoscut, la nici trei saptamani de la moartea celuilalt tanar. Vestea a cazut ca un trasnet peste apropiatii barbatului si le-a ridicat multe…

- Un roman in varsta de 40 de ani e de negasit de 5 zile, iar soția lui il cauta disperata. Ultima informație despre el e ca a fost abandonat in gara Caen, in nordul Franței, sambata, dupa cum scrie romanca pe pagina ei de Facebook . Florina Iftode a lansat miercuri un apel disperat pe rețelele de socializare…

- Un tanar și un minor din Blaj au fost condamnați la inchisoare cu executare dupa ce au talharit o batrana de 81. Dupa ce au batut-o cu salbaticie i-au furat acesteia 30 de litri de vin și 700 de lei. Batrana a avut nevoie de peste 60 de zile de ingrijiri medicale. Unul dintre cei […] Citește Doi tineri…