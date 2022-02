Stiri pe aceeasi tema

- Moarte cel puțin suspecta pentru o romanca de 43 de ani și fiul ei dupa ce au fost loviți de o mașina la volanul careia se afla tot o conaționala, in varsta de 37 de ani, accidentul avand loc pe o strada din Villach, Austria. Conform presei locale, reprezentantul parchetului Klagenfurt, Markus Kitz,…

- Un director de la Agentia Nationala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a murit, luni dimineața, intr-un grav accident de circulație, care a avut loc in județul Olt. Impactul a avut loc pe drumul european E 574, in judetul Olt, la iesire din Jitaru. O masina a patruns pe contrasens, intrand in…

- Un tanar a fost retinut de politistii aradeni pentru 24 de ore dupa ce a fost prins conducand un autoturism, desi nu detine permis, iar in masina avea obiecte care ar fi fost furate din Italia, barbatul fiind si amendat pentru ca trebuia sa stea in carantina la domiciliu, potrivit Agerpres. Suspectul…

- Incendiu autoturism pe A2, km 176 177 sensul spre Constanta In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe A2, km 176 177 sensul spre Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la un autoturism. La locul incediului…

- Tragedie fara margini in Italia! Un roman a murit sub ochii oamenilor care incercau sa-l ajute sa stinga incendiul izbucnit la autoturismul sau, pe o strada din Milano. La fața locului au ajuns medicii, care au incercat minute bune sa-l resusciteze pe barbat, insa șansele au fost in zadar. Iata de la…

- O romanca din Spania a trecut prin clipe de calvar și a fost aproape de moarte, dupa ce fostul ei iubit i-a dat foc la casa. Femeia a suferit ani la rand din cauza suferinței pe care barbatul i-a provocat-o.

- In cursul zilei de vineri, polițiștii de frontiera din Satu Mare au oprit in trafic, pe o strada din Livada, un autoturism inmatriculat in Italia. Mașina era condusa de catre un barbat in varsta de 30 de ani. La control, șoferul le-a spus polițiștilor de frontiera ca are in autoturism mai multe pachete…

- Din informațiile transmise pe presa din peninsula, romanii circulau regulamentar, intr-o mașina condusa de o femeie in varsta de 40 de ani. Pe scaunul din dreapta se afla soțul acesteia, de 45 de ani, iar pe bancheta din spate fiica celor doi, de 21 de ani.Automobilul s-a izbit frontal de o mașina care…