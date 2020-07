Stiri pe aceeasi tema

- Multe concursuri sportive sunt amanate sau chiar anulate in timpul pandemiei de coronavirus. Evenimentul „Alearga Romania”, o cursa virtuala de alergare, va ofera oportunitatea de a ramane „in forma” și informații interesante despre localitațile prin care veți trece, virtual, in drumul spre finish.

- Adrian Ionel, directorul Unifarm, este acuzat ca a solicitat o mita de 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract pentru livrare de maști și combinezoane, pe timpul pandemiei de coronavirus. DNA l-a pus sub control judiciar.

- O sculptura imensa dedicata eforturilor depuse de doctori, asistente si ceilalti membri ai personalului medical in timpul pandemiei de COVID-19 a fost inaugurata in Letonia, informeaza DPA. Sculptura de sase metri, intitulata "Medic pentru Lume", a fost dezvelita marti in fata Muzeului National de Arta…

- 1,5 milioane lei este suma alocata de Consiliul Județean Timiș pentru proiecte culturale in timpul pandemiei de coronavirus. Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, transmite ca instituția pe care o conduce va aloca 1,5 milioane lei pentru ca artiștii sa-și desfașoare proiectele culturale…

- Patru decese noi in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au fost confirmate miercuri de autoritați. Este vorba despre doua femei din Bihor și Constanța, respectiv de doi barbați din Suceava și Satu Mare. Bilanțul deceselor ajunge la 858. Deces 855 – Femeie,…

- Royal Mail (Posta Regala din Marea Britanie, n.r.) va marca printr-o stampila speciala centenarul unui veteran de razboi care a strans 29 de milioane de lire sterline (33,2 milioane de euro) in beneficiul Serviciului National de Sanatate (NHS) in timpul epidemiei de coronavirus, informeaza luni bbc.com.…

- Phoebe Hill, o fetita in varsta de 6 ani, din Marea Britanie, canta despre faptul ca ii este dor de prieteni, in timpul pandemiei, fiind izolata cu familia de mai bine de o luna. Tatal lui Phoebe a ajutat-o sa realizeze videoclipul cantecului, anunța MEDIAFAX.Phoebe Hill, o fetita in varsta…

- Fost campion olimpic in 2008, germanul Jan Frodeno, a reusit sa incheie concursul de triatlon desfasurat la resedinta sa din Girona (Spania), unde se afla in izolare din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza Agerpres.In varsta de 38 ani, Frodeno a inotat 3,86 km in piscina sa, apoi a parcurs 180 km…