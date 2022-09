O mireasa de vara este norocoasa nu doar fiindca vremea tine cu ea, cum se spune, ci si pentru ca are cele mai mari sanse de a-si gasi o rochie confortabila, modelele create pentru a fi purtate in zilele insorite si noptile toride avand o lejeritate pronuntata. Rochiile de mireasa destinate sezonului estival sunt usoare, vaporoase, eterice, luminoase, calitati care conlucreaza perfect pentru a scoate la iveala cele mai frumoase atribute ale unei femei, in cea mai speciala zi din viata ei.

Cum arata rochiile de mireasa de vara

O rochie pentru mirese estivale este usor de recunoscut…