- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a acceptat luni propunerea grupului de state africane de organizare a unei dezbateri de urgenta, miercuri, cu privire la rasism si violentele fortelor de politie, intr-un context de mobilizare mondiala dupa moartea lui George Floyd in SUA, transmite AFP.Decizia…

- Protestele anti-rasism au continuat și marti seara in Statele Unite, unde abordarea Donald Trump starnește noi reacții. Președintele american este hotarat sa restabileasca ordinea apeland la armata. De altfel, Pentagonul a deplasat aproximativ 1.600 de soldati ai armatei americane in regiunea Washington,…

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri la Toronto, cazuta…

- Moscova solicita o investigație amanunțita privind uciderea afro-americanului George Floyd in Statele Unite, a declarat Ministerul rus de Externe. Pentru a treia zi in SUA, protestele și revoltele continua din cauza morții afro-americanului George Floyd, care a murit in timp ce a fost reținut de poliție…

- Manifestatiile din Statele Unite au escaladat pentru a treia noapte de la moartea barbatului de culoare George Floyd, care si-a pierdut viata dupa ce un politist s-a urcat cu genunchiul peste gatul lui, impiedicandu-l sa respire. O cladire a fost incendiata in confruntarile dintre protestatari si fortele…

- Atat China cat si Statele Unite au sustinut un proiect de rezolutie al Consiliului de Securitate al ONU referitor la combaterea noului coronavirus si este "socant si regretabil" ca Washingtonul s-a razgandit vineri, transmite duminica Reuters citand aprecierile unui diplomat chinez acreditat la New…

