Politistii constanteni fac cercetari dupa aparitia unor imagini in care un adolescent de 14 ani a introdus o pisica intr-un vas de toaleta, potrivit news.ro.

In jur de 1.500 de persoane au manifestat sambata pe strazile orasului Habarovsk din estul Rusiei, pentru al saptelea weekend consecutiv de proteste, dupa ce guvernatorul regiunii, Serghei Furgal, a fost arestat la inceputul lui iulie, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Locuitori din Habarovsk,…

Gradina Vlahiia de langa Lacul Snagov, cu 28 de camere si 26 de bai, este scoasa la vanzare de Romania International Sotheby's Realty pentru 6,8 milioane de euro, potrivit news.ro.

Un club din Costinesti a fost amendat de politistii constanteni cu suma de 10.000 de lei pentru nerespectarea distantarii fizice. In urma cu o saptamana, clubul primise o amenda similara din acelaai motiv, potrivit news.ro.

Cel putin 40 de noi cazuri de extremism au fost raportate in cadrul politiei federale germane si la nivel de landuri in prima jumatate a acestui an, potrivit unui studiu al ministerelor de interne ale landurilor germane, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

Cantareata si actrita Jennifer Lopez si logodnicul ei, Alex Rodriguez, fost jucator de baseball, au cumparat recent cu 40 de milioane de dolari o proprietate pe Star Island din Miami, potrivit Variety, potrivit news.ro.

Curtea Constitutionala a stabilit ca pana la 1 septembrie partile implicate in conflictul juridic intre Guvern si Parlament, sesizat de Executiv din cauza depunerii motiunii de cenzura in vacanta parlamentara, sa trimita punctele de vedere. Termenul sedintei in care va delibera CCR va fi decis la…

- Inchisoarea din Jalalabad, unde sunt detinuti numerosi talibani si membri ai SI, a devenit duminica seara tinta unui atac masiv. O bomba a explodat la poarta inchisorii, dupa care un grup de atacatori inarmati au deschis focul asupra fortelor de securitate. Un deputat din provincia Nangarhar,…