Gruparea Stat Islamic (SI) este slabita, dar o revitalizare a sa ramane posibila daca SUA parasesc Irakul, a apreciat miercuri numarul doi in coalitia internationala antijihadista, generalul american Alexus Grynkewich, transmit AFP si DPA. Aliatii din cadrul coalitiei antijihadiste au incercat in ultimele cateva luni sa evalueze pozitia Statului Islamic, la un an de la disparitia geografica a ''califatului'' sau, a explicat Grynkewich. Scopul acestei evaluari era de a sti ''daca SI recurge la un tip de rabdare strategica, asteptand o oportunitate pe care ar putea sa o exploateze,…