- O tanara de 18 ani si mama ei au fost arestate, iar un prieten al lor a fost plasat in arest la domiciliu, intr-un dosar de proxenetism. Anchetatorii au stabilit ca, in decurs de mai multi ani, cei trei au trimis numeroase tinere sa se prostitueze, in Romania si in mai multe tari din Europa, informeaza…

- Piața autoturismelor noi incepe sa iși revina, in multe state din Europa. Grupul Renault, locul 3 la numarul de unitați vandute. In luna martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +87.3% fata de martie 2020, atingandu-se un nivel de 1.062.446 unitați. Pe primele…

- Primul model electric al Dacia a starnit interes pe piața, iar 4.000 de clienți au inregistrat precomenzi pe site-ul dedicat in primele 48 de ore de la lansarea vanzarii modelului Dacia Spring. Dacia a deschis configuratorul și site-ul dedicat precomenzilor pentru primul model electric al marcii de…

- In 2020, motorina a ramas cel mai popular combustibil pentru vehiculele utilitare ușoare noi din Uniunea Europeana, reprezentand 92,4% din aceasta piața. Și vanzarile de camionete electrice și hibrid au crescut anul trecut. Vehiculele electrice (ECV) au reprezentat 2% din vanzarile totale de autoutilitare…

- Inmatricularile de autoturisme noi, in continua scadere, in toata Europa. In luna februarie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -19.3% fata de februarie 2020, atingandu-se un nivel de 771,486 unitati. Pe primele doua luni din 2021: au fost inmatriculate un numar…

- Camioanele inmatriculate in 2020 in UE au avut motoare pe motorina in proporție de 96,4%, electric 0,5%, combustibili alternativi 2,9%. Așadar, motorina inca domina inmatricularile de camioane din UE in ceea ce privește cota de piața (96,4%), in timp ce benzina a reprezentat doar 0,1% din cererea totala…

- 83% din volumul de plasma colectata in Europa este acoperit doar de 7 țari din 27. Dintre acestea, trei (Italia, Spania și Franța) colecteaza plasma doar pentru uz intern, in timp ce celelalte patru (Germania, Austria, Cehia și Ungaria) colecteaza și pentru uz extern, se arata in Raportul „Plasma…

- Piața auto a fost una dintre cele mai afectate de pandemie, iar vanzarile au scazut cu 23,75%, totalizand aproape 12 milioane de unitați livrate. Cea mai afectata a fost Spania (-32,3%), urmata de Marea Britanie (-29,4%), Italia (-27,9%), Franța (-25,5%) și Germania (-19,1%), iar cele mai puțin afectate…