O revenire şi câteva debuturi Petrolul a bifat primul ”pas”, in Cupa Romaniei, cu dreptul, impunandu-se, la Pecica, cu 2-1, grație dublei lui Mihai Roman. Meciul, unul mai puțin complicat decat o arata scorul, a avut și cateva evenimente statistice notabile. Primul: Marian Huja a bifat primele minute in 2023, dupa operația suferita la ligament, in martie! Ultimul meci jucat de el a fost pe 18 decembrie 2022, iar revenirea sa in linia defensiva face ca Florin Parvu sa fie mai liniștit din acest punct de vedere, al fundașilor centrali. Jocul de la Pecica a adus și alte elemente statistice interesante, in garnitura petrolista… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

