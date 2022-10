Stiri pe aceeasi tema

- FC Petrolul a avut parte de o saptamana plina, cea in curs, inceputa cu pregatirea meciului din play-off-ul Cupei Romaniei, de la Mediaș, contra divizionarei secunde CSC 1599 Șelimbar, continuata, miercuri, cu partida in sine și urmata, astazi, sambata, 1 octombrie 2022, cu duelul in compania campioanei…

- Dupa un start ratat, cu doua infrangeri in tot atatea meciuri, FC Petrolul s-a redresat și a bifat apoi șapte partide fara eșec, urcand astfel pana pe ultima treapta a podiumului, bilanțul confruntarilor disputate acasa și in deplasare fiind echilibrat, cu doua, respectiv trei. Precizez ca toate izbanzile…

- Marcel Pușcaș (61 de ani), președintele de la FCU Craiova, l-a indemnat pe Gigi Becali, patronul FCSB, sa il „transforme” pe Andrea Compagno in titular incontestabil. Pușcaș pariaza ca atacantul italian ar marca astfel 30 de goluri pe sezon: „Altfel nu ma mai ocup de fotbal in viața mea”. ...

- Universitatea Craiova a dezamagit profund joi seara, la Mediaș, cand a pierdut cu 1-0 disputa cu AFH Hermannstadt, din etapa 8 a Superligii. La conferința de presa de la finalul disputei, antrenorul Șiinței, Mirel Radoi, s-a aratat dezamagit de prestația alb-albaștrilor. Acesta a subliniat ca echipa…

- AC Milan a caștigat cu 5-0 un meci amical cu Wolfsberger. Ciprian Tatarușanu, portarul roman, nu a fost folosit. Antrenorul Stefano Pioli a rotit tot lotul in meciul cu austriecii, cu excepția a doi jucatori: Tatarușanu și Brescianini. Presa din Italia speculeaza ca Ciprian a fost pedepsit, dupa ce…

- Majoritatea echipelor din Liga 1 s-au schimbat radical raportat la cum aratau in debutul sezonului precedent. Gazeta a analizat transformarea din ultimul an a cluburilor la finalul etapei inaugurale din noul campionat, incheiata aseara, cu duelul dintre nou-promovata Petrolul și FC Voluntari, scor 1-0…

- Sory Diarra (22 de ani), atacantul care a inscris 15 goluri in Liga 2 pentru Petrolul sezonul trecut, este aproape sa semneze cu ȚSKA 1948. Intre timp, „lupii galbeni” amenința ca-l vor reclama la comisii. Malianul Sory Diarra, golgeterul ligii secunde sezonul trecut, cu 15 goluri inscrise in 22 de…

- Roger (26 de ani) a fost introdus pe final - minutul 85 - in Supercupa Romaniei, CFR Cluj - Sepsi 1-2, cand covasnenii erau deja in avantaj. Brazilianul a vazut cartonașul roșu 5 minute mai tarziu! Roger a ajuns in iarna la CFR, de la UTA, dar a bifat numai doua partide la clujeni in a doua parte a…