- Liam Payne sustine ca o reuniune a celor de One Direction este in carti – insa nu mai devreme de doi ani, informeaza Agerpres, citand Press Association. Unul dintre solistii trupei britanice, Zayn Malik (26 de ani), a parasit formatia in 2015, semnand un contract solo, iar ulterior, in 2016, membrii…

- Pacientii care sufera de cancer prezinta un risc mai mare de a muri din cauza unei boli cardiovasculare decat restul populatiei, potrivit unui nou studiu citat de Press Association. Conform studiului publicat in European Heart Journal, riscul de a deceda din cauza unei boli cardiovasculare a fost de…

- Muzicianul britanic Elton John a dezvaluit ca a fost speriat la gandul ca nu va supravietui pentru a-si vedea copiii crescand si a invatat sa mearga din nou dupa ce a contractat o infectie in urma unei interventii chirurgicale prin care a trecut dupa diagnosticul de cancer de prostata, relateaza luni…

- Starurile si creatorii serialului ‘Friends’, lansat in urma cu 25 de ani, se afla in negocieri pentru a se reuni intr-un program special la HBO Max, platforma care va fi lansata anul viitor, potrivit contactmusic.com. Conform The Hollywood Reporter, toți actorii principali din celebrul show, Jennifer…

- Constructorul auto italiano-american Fiat Chrysler Automobiles a convocat o reuniune a Consiliului de Administratie in seara zilei de miercuri pentru a discuta o posibila alianta cu rivalul francez PSA, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar, potrivit Agerpres.Separat,…

- Naomi Campbell, in varsta de 49 de ani, și-a deschis sufletul in cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Wall Street Jorunal. In cadrul interviului pentru Wall Street Jorunal, fostul model a explicat ca in acest moment nu are nicio relație amoroasa, dar ca acest lucru nu inseamna ca este singura.…

- Solista formatiei americane de punk rock The Muffs, Kim Shattuck, a decedat la varsta de 56 de ani, informeaza joi Press Association care citeaza un anunt publicat de trupa. Shattuck, care a cantat de asemenea in formatiile Pixies si NOFX, a fost diagnosticata in urma cu doi ani cu scleroza…