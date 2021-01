Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar cateva ingrediente simple și la indemana puteți prepara rapid o rețeta de salata calda de cartofi cu sos de iaurt și muștar, perfecta pentru a asigura o gustare, sau chiar o masa principala.

- Pe langa aripioare, din meniul KFC se remarca și salata coleslaw. Este o garnitura care consta in principal din varza cruda taiata marunt, la care se adauga un sos simplu, dar care completeaza perfect ingredientul de baza. Rețeta de salata coleslaw. Iese ca la KFC Termenul „coleslaw” a aparut in secolul…

- Vladuț, bucatarul de la Neatza cu Razvan și Dani, ne propune pentru una dintre mesele principale de sarbatori și nu numai, o rețeta de mușchiuleț umplut cu sos de ceapa și piure de cartofi dulci cu pastarnac și mere coapte, rețeta pe care a denumit-o "Saniuța Moșului".

- Salata de cartofi este un fel de mancare din cartofi fierți și o varietate de alte ingrediente. In general, este considerata o garnitura, deoarece insoțește de obicei felul principal. Se crede ca preparatul iși are originile in Germania, raspandindu-se in mare parte in Europa și mai tarziu in coloniile…

- Pe principiul ca ficațeii de pui fura poftele oricui, iata o delicioasa rețeta de tocanița de ceapa cu ficat de pui și piure de cartofi cu hribi sotați, preparata in cadrul primei confruntari individuale din sezonul 8 ”Chefi la cuțite”

- Rețeta de coaste de porc cu cartofi poate fi o alegere delicioasa pentru pranz sau pentru cina. De altfel, rețeta nu este complicata deloc, putand fi o idee numai buna pentru pranz sau cina. Cele mai suculente coaste de porc cu cartofi Astfel, coastele se ung doar cu puțin ulei, sare, piper și cimbru,…

- Scrumbia este un peste cu multe calitati nutritive, iar din acest motiv este recomandat a fi consumata cat mai des. Se poate gati in multe feluri, vara de exemplu este delicoasa la gratar, insa, fiind un peste sezonier, trebuie conservat sau congelat pentru restul perioadei. Populara scrumbie marinata…

- Totusi, pentru a nu fi afectata greutatea, pastele trebuie consumate in cantitati moderate, la cel ca alte preparate. RETETA INGREDIENTE: -paste farfale, acele paste in forma de fundițe -mix de ciuperci -2 linguri de ulei de masline -un sfert de ceașca cu cimbru…