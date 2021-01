O rețea de supermarketuri îi plătește pe angajați ca să se vaccineze Lanțul german de supermarketuri Aldieste cea mai noua companie din sectorul de alimentație care va oferi stimulente angajaților sai din SUA pentru a se vaccina contra COVID-19, scrie Reuters. Compania a anunțat ca va oferi echivalentul in plata a patru ore de munca celor care primesc vaccinul. Retailerul, are mai mult de 2.000 de magazine in 37 de state americane și spune ca va acoperi costurile a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

