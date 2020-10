Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii francezi au anunțat ca au destructurat o rețea de proxeneți care acționa in Franța și in Romania. Astfel, o familie din Romania aducea in Franța tinere care erau obligate sa se prostitueze in apartamente de la periferia Parisului, dupa ce acestea treceau prin bordeluri din Germania, relateaza…

- Inițiatoarea proiectului, Mara Daniela Calista de la PNL, spune ca este nevoie de un astfel de proiect. Calista pune ințiativa pe seama deficitului de creșe și chiar da cateva exemple positive in acest sens, cum ar fi Germania, Suedia și Franța. „Incepand cu 1 ianuarie 2022, institutiile…

- Romania a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro in primul semestru al acestui an, situandu-se pe locul 10 in UE, arata datele publicate marti de Eurostat și consultate de Agerpres. Țara noastra este devansata doar de Austria, Belgia, Cehia, Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia…

- Pe insula Lesbos din Grecia, unde peste 12.000 de migranți au ramas pe drumuri, dupa ce a ars tabara Moria, a fost din nou o zi plina de incidente, potrivit stiri.tvr.ro. Autoritațile locale au ridicat o alta tabara de corturi, dar oamenii nu vor sa se mute acolo. Au ieșit pe strazi pentru a face presiuni…

- Romania era inregistrata in 2017, la cel mai recent buletin Eurostat, printre țarile cu cele mai multe omoruri din Uniunea Europeana.Conform datelor analizate de Eurostat, Romania se afla pe locul 5 in Uniunea Europeana, cu 1,5 omucideri la suta de mii de locuitori. Datele pe 2017 arata…

- Evenimentele din primavara anului 1940 l-au convins pe Carol ca politica duplicitara nu mai era o soluție. Dar decizia Regelui Carol de a colabora deschis cu Germania a fost luata prea tarziu, cand Franța se prabușise, iar Romania cedase, fara lupta, Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța. Ajungand…

- Summitul-maraton de la Bruxelles s-a incheiat, in cele din urma, cu un acord. Au aparut deja și primele comentarii ale presei internaționale cu privire la acest subiect. Pare-se ca Franța și Germania au dat lovitura. „Aprobarea planului a marcat un triumf pentru Germania și Franța“. Care este motivul,…

- Inmatricularea de autoturisme noi in UE, in scadere continua. Si romanii au cumparat mai putine masini decat anul trecut. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 22.3% in iunie 2020 fata de iunie 2019, atingandu-se un nivel de 949.722 unitati, Franta fiind singura tara unde…