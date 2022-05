O reţea de furnizori BMW caută teren pentru spaţii de producţie în Oradea şi Arad în aşteptarea fabricii din Debrecen Reteaua de furnizori ar fi interesata de semnarea unui parteneriat public-privat cu autoritatile locale, un potential punct de interes fiind un parc industrial de langa Oradea, unde exista pregatit teren pentru o astfel de investitie, spun aceleasi surse. Procesul de selectie a terenului este unul delicat, fiind vorba despre o competitie intre Romania si Ungaria, au mai declarat pentru sursele din piata imobiliara. BMW a anuntat anterior ca a ales Debrecen pentru infrastructura foarte buna, legaturile logistice adecvate si apropierea de reteaua de furnizori existenta. BMW a spus ca mizeaza pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 23 mai 2022, vremea va deveni racoroasa in nord, in centru si in est, iar in celelalte regiuni se va mentine calda, conform prognozei meteo emise de ANM. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea,…

- Conform prognozei meteo emise de ANM pentru duminica, 22 mai 2022, valorile termice vor scadea in cea mai mare parte a tarii si se vor situa in jurul celor normale la aceasta data. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov,…

- Un cutremur s-a produs astazi, la ora 10:41, in comuna Cașeiu, la foarte mica distanța de ”granița” cu Chiuiești. ”In ziua de 24.04.2022, la ora 10:41:45 (ora Romaniei), s-a produs in TRANSILVANIA, CLUJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 5km”, a transmis Institutul pentru Fizica…

- In ziua de 24.04.2022, la ora 10:41:45 (ora Romaniei), s-a produs in TRANSILVANIA, CLUJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 5km, a transmis Institutul pentru Fizica Pamantului .Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 60km N de Cluj-Napoca, 148km E de Oradea, 166km…

- Conform prognozei meteo ANM pentru sambata, 24 aprilie 2022, cerul va fi variabil și sunt anunțate ploi. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi, de Paște, in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești,…

- Conform prognozei meteo ANM pentru luni, 28 martie, cerul va fi senin și vantul va sufla slab. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- Conform prognozei meteo ANM pentru duminica, 27 martie, vremea se va menține calda. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- Problemele noastre medicale nu tin cont de locul sau de contextul in care ne aflam, si nici de resursele financiare de care dispunem, cu atat mai putin durerile dentare, care necesita o interventie rapida. Sunt premisele de la care echipa Life Dental Spa, centrul medical care aduce stomatologia mai…