O reţea de benzinării din ţară a scumpit carburanţii O retea de benzinarii din tara a scumpit carburantii. Cel mai mult a crescut pretul la gazul lichefiat, cu aproximativ 40 de bani, care a ajuns sa coste 11 lei si 74 de bani. Motorina este mai scumpa decit la alte benzinarii cu circa 10 bani si costa 16 lei si 49 de bani, iar benzina cu cifra octanica A-95 s-a majorat cu 20 de bani si costa 20 de lei si 35 de bani. Din aceasta luna a intrat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

