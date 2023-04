Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște va susține duminica dupa-amiaza cel de-al treilea meci din play-out-ul Superligii. Maine, de la ora 13.00, la Ploiești, pe “Ilie Oana”, elevii lui Toni Petrea vor infrunta pe FC Hermannstadt. Disputa cu sibienii se anunța una infernala pentru dambovițeni. Inaintea meciului cu Hermannstadt,…

- Infrangere pentru Chindia Targoviște in penultima etapa a sezonului regular din Superliga. Pe teren strain, in etapa cu numarul 29, dambovițenii au cedat cu 0-2 disputa cu CS Mioveni, ultima clasata din campionat. In disputa de la Mioveni, elevii lui Toni Petrea s-au dovedit incapabili de a obține vreun…

- CS Mioveni disputa duminica, de la ora 13:00, un nou meci in Superliga. CS Mioveni – Chindia Targoviște conteaza pentru etapa 29 și se disputa pe Stadionul Orașenesc. CS Mioveni este pe in continuare pe ultimul loc, 16, cu 18 puncte, iar dambovițenii pregatiți de Anton Petrea sunt pe 10, cu 31 de puncte.…

- Cluburile Petrolul Ploiesti si FCSB au fost sanctionate, astazi, de Comisia de Disciplina din cadrul FRF . Acestea au primit penalitati de zeci de mii de lei pentru incidentele provocate de suporterii proprii. Pentru introducerea, aprinderea si aruncarea de obiecte si materiale explozive la meciul din…

- Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta , iar…

- La primul meci de la reluarea Ligii a 2-a de fotbal, FC Brașov a remizat la Buzau, scor 1-1, la capatul unui meci aprig disputat. FC Buzau a deschis scorul in prima repriza, dupa golul din minutul 34 al lui Dudu Sampaio. Acesta a punctat cu un șut plasat, din careu, de la 13 metri. Stegarii au asediat…

- Rundele unu și doi merg catre alianța occidentala: Europa a supraviețuit taierii gazului rusesc, iar interdicția asupra importurilor de țiței de la Moscova a dus la scaderea prețului acestora, deși nu și a volumului. Cea de-a treia repriza a inceput duminica, deoarece interzice importurile de produse…

- Etapa a 24-a din SuperLiga de fotbal a debutat vineri, 3 februarie, cu intalnirile: Chindia Targoviște – UTA Arad 2-1 și U Craiova 1948 – Universitatea Cluj 5-0. Sambata, 4 februarie, s-au disputat meciurile: AFC Hermannstadt – FC Argeș 1-1 și Rapid București – FC Voluntari 4-1. Duminica, 5 februarie,…