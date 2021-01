O replică seismică de 5 grade, înregistrată în provincia indoneziană afectată vineri de un cutremur de pământ O replica seismica de 5 grade a fost inregistrata sambata in provincia indoneziana Sulawesi de Vest, unde cel putin 42 de persoane au fost ucise si alte peste 600 ranite in urma unui cutremur de pamant, care s-a produs vineri si a avut magnitudinea de 6,2, informeaza DPA. Seismul de vineri care a zguduit provincia Sulawesi de Vest a distrus zeci de locuinte, iar numerosi rezidenti au ramas blocati sub daramaturi. Foto: (c) OPAN BUSTAN/EPA Deocamdata nu exista relatari despre noi pagube materiale dupa replica inregistrata sambata dimineata la ora locala 06:32 (23:32 GMT, vineri), a declarat Raditya… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

