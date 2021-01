Stiri pe aceeasi tema

- O replica a masinii vorbitoare KITT din seria "Knight Rider" si zeci de obiecte care i-au apartinut lui David Hasselhoff au fost scoase sambata la licitatie, relateaza dpa, potrivit AGERPRES. Masina a atras in jur de 30 de oferte la licitatia online si a fost vanduta in cele din urma cu 300.000…

- Prima carte in banda desenata cu Batman, lansata in 1940, un exemplar care a fost cumparat cu 3.000 de dolari in 1979, a atins pretul record la licitatie de 2,2 milioane de dolari, in Dallas, pe 14 decembrie, scrie Le Figaro, potrivit News.ro. Bob Kane si Bill Finger sunt creatorii lui Batman…

- O pereche de pantofi sport unica conceputa de adidas si de fabricantul german de portelan Meissen ar putea deveni prima care sa fie vanduta cu un milion de dolari la o licitatie organizata de casa Sotheby's, estimeaza aceasta din urma, informeaza AFP, potrivit news.ro. De cativa ani, casele…

- Tabloul "Bird with Grenade" al misteriosului artist stradal Banksy a fost vandut joi, la o licitatie organizata in Olanda, cu suma de 170.000 de euro, informeaza DPA. Creata in 2002, opera de arta a ajuns la un colectionar olandez, a relatat joi agentia de presa ANP, citand casa de licitatii Hessink's…

- Mașina celebrului comisar Moldovan, personajul interpretat de Sergiu Nicolaescu in filmul ”Un comisar acuza” din 1974, a fost vanduta la licitație in București, pentru suma de 28.000 de euro, informeaza Digi24. Potrivit sursei citate, mașina este intr-o stare ireproșabila și merge la fel de bine ca…

- O moneda de aur care comemoreaza asasinarea lui Iulius Cezar , batuta la doar doi ani dupa moartea liderului roman, a obținut o licitație record de 3,5 milioane de dolari la o licitație din Marea Britanie. Licitația de la Londra, realizata de oficiali, s-a incheiat cu vanzarea monedei de aur, batuta…